Ordu'da otomobildeki yangın tüpünde uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yangın tüpüne gizlenen uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Ekipler, araçtaki yangın tüpü içerisine gizlenmiş, 22 parça 255 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki Ş.S. ile A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Ordu Adliyesine sevk edilen Ş.S. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.