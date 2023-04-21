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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da bayram namazının ardından konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'daki Atik İbrahim Paşa Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da bayram namazının ardından konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'daki Atik İbrahim Paşa Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Özer, bayram namazı için Altınordu ilçesine geldi.

Burada tarihi Atik İbrahim Paşa Camisi'nde bayram namazını kılan Özer, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özer, başta Ordulular olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Ramazan Bayramı'nın ülkemizin birliğine, beraberliğine katkı vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Bu Ramazan Bayramı'nı buruk kutladıklarını belirten Özer, şöyle konuştu:

"6 Şubat'ta ülkemiz gerçekten hem şiddeti olarak hem de ölçeği olarak çok büyük bir deprem ile yüzleşti. 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha böyle acılarla yüzleşmeyiz."

Bayramlar kırgınlıkların giderildiği, barışın selametin yaygınlaştığı zamanlardır. İnşallah bu bayramı çok güzel şekilde geçirip vatandaşların birbirleri ile ilişkilerinin daha iyi noktaya geldiği, herkesin birbirine selam verdiği, kırgınlıkların giderildiği, huzur dolu bir ülke olarak çok daha iyi noktalara geliriz."

Özer, kendisini takip eden basın mensuplarının da güzel bir bayram geçirmesini temenni etti.

Bakar Özer, daha sonra vatandaşlara çikolata ve simit ikramında bulundu.

Özer'e, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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