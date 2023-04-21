CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Ünye'de partililer ve esnafla bayramlaştı

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Ünye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

CHP'den Ordu milletvekili adayı olan Torun, partisinin Ünye İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin bayramını tebrik ettiğini deli getirdi.



Torun, aslında söylenmesi gereken her şeyin söylendiğini işaret ederek "Artık bu binalardan çıkıp sokaklarda, caddelerde, evlerde, her yerde olmamız lazım. Gün birlik beraberlik günü, gün birlikte mücadele etme günü." diye konuştu.

Algı yönetiminin içerisinde her gün bir şeylerin açıklandığını savunan Torun, "Bir kara propaganda içerisinde. Bu çaresizliğinin ifadesi. Yani bugüne kadar elini tutan mı vardı? Yani 21 yıldır mülakatı yapan kimdi? Gençlerin hakkını çalan kimdi? Onların emeğini sömüren kimdi? Şimdi doğal gazı yeni mi buldun? 21 yıllık iktidarında yeni mi buldun? Bu milletin artık aldatılacak bir yanı kalmadı." ifadesini kullandı.

Her sabah uyandıklarında yeni bir gündem olduğunu söyleyen Torun şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef ülkeye moral verecek veyahut yarınlara daha mutlu edecek kararlar yok. Efendim neymiş, bir yıl doğal gazı bedava verecekmiş'. Verdiği 25 metreküp. Bu da 100 liraya tekabül ediyor ama algı ne? 'Doğal gazı bedavaya vereceğiz'. Artık bu milletin yakasından düşün, bu milleti artık aldatmayın, kandırmayın, yazıktır. Her şeyini istismar ettiniz zaten. İnancını istismar ettiniz. Yaşam biçimini istismar ettiniz. Bölgesini istismar ettiniz. Bırakın artık bu istismarı. Düşün bu milletin yakasından. Ama 14 Mayıs'ta inşallah milletimiz düşürecek, sandıkta kararını verecek ve milletin iktidarını göreve getirecek."

Konuşmanın ardından Torun, esnaf ziyaretlerinde bulunarak görüştüklerinin bayramını kutladı.



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