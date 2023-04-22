Ordu'da trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karı koca yaşamını yitirdi.

Sani Erkek idaresindeki 34 HB 5276 plakalı hafif ticari araç, Dolunay Mahallesi'nde yol kenarındaki bir binanın duvarına çarptı.

Kazada sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Gülizar Erkek, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.