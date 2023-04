Altınordu Belediye Başkanı Tören, depremzede çocuklarla bir araya geldi

ORDU (AA) - Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu Belediyesi tarafından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programa Başkan Aşkın Tören'in de katıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bando takımının gösterisi ile devam eden programda depremzede çocuklar 23 Nisan ve çocuk şarkıları ile coşku ve neşe dolu bir bayram yaşadılar. Balon sihirbazı ve yüz boyama gibi etkinliklerin de yer aldığı programda bando ekibi konteyner kenti ve Gölbaşı'nın sokaklarını şarkılar eşliğinde dolaşarak 23 Nisan coşkusunu tüm Gölbaşı'na yaydı."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Tören, şunları kaydetti:



"6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Biz Gölbaşı ile kardeş şehir, kardeş belediye olduk. Bundan sonra da inşallah bu tür etkinliklerde, bu tür faaliyetlerde aralıklı olarak hep burada olacağız. Tekrar her birinize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum, mübarek Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyor ve çocuklarımızın bu mutlu gününü geleceğe umutla baktığımız, yüzlerinden tebessümün, umudun hiç eksilmesini istemediğimiz sevgili çiçeklerimiz, çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Bu bağımsızlık meşalesini bu toprakları bize yurt bırakan, cumhuriyetimizin banisi büyük komutan ulu önder Atatürk başta olmak üzere dünden bugüne emek sarf eden bütün geçmişimizi, ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Güvenlik güçlerimize, polisimize, askerimize, jandarmamıza Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, bu gök kubbede bayrağımız her daim her şartta dalgalansın diyor iyi bayramlar diliyorum."





