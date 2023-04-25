Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı

AA

Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'da, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan gemilerini atlatmak için batırılıp halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürülerek dünya denizcilik tarihine geçen ve birebir ölçülerde yeniden inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Altınordu ilçesi sahilinde inşa ettiği gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Vali Tuncay Sonel, açılış programında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve ekibine böyle bir eseri kazandırdığı, tarihi yaşattığı, çocuklara ve gençlere öğrettiği için teşekkür etti.

Ülkenin dünyanın dört bir yanında güçlü Türkiye hedeflerine hızla ilerlediğini vurgulayan Sonel, "Biz gençlere, çocuklarımıza geçmişini hatırlatmamız lazım. Bu ülke kolay kazanılmadı. Aramızda şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz var. Rengini şehitlerimizin kanından alan, beyaz al yıldızlı al bayrak kolay kazanılmadı. Kıymetini bilmek ve tarihimizi unutmamak lazım." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ise bugün Kurtuluş Savaşı ve dünya denizcilik tarihinin unutulmaz kahramanlık destanlarından birini yazan Rüsumat No: 4 Gemisi'nin replikasının müzesiyle birlikte açılışına şahitlik ettiklerini aktardı.

Cephane taşıyan geminin, buradaki deniz açıklarında taktik icabı batırıldığını dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Ondan önce Ordulu hemşehrilerimiz, yani dedelerimiz, büyük annelerimiz buradaki sandalları bir araya getirdiler. O zaman iskele falan yok. Kaptan gemiyi karaya oturttu. Daha sonra üzerine konan kalaslarla cephaneleri taşıdılar. Daha sonra gemi, Yunan gemilerini takip ediyor. Taktik icabı batırdılar. Daha sonra yüzdürülüp üzerine cephaneleri koyup İnebolu'ya gitti ve şimdi de 100 yıl sonra Fatih gemimizin değerli komutanıyla, yani Barboros'un torunlarıyla bu tarihi güne şimdi burada tanıklık ederek bu tesisi açıyoruz."

Güler, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra geminin birebir aynısını inşa ettiklerini belirterek, geminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bando takımı, halkoyunları ve denizde su sporları gösterisi sunulan programda, açılışın ardından protokol üyeleri ile davetliler tarafından gemi ve çevresi gezildi.

Programa, TCG Fatih Gemisi Komutanı Deniz Albay Taylan Gülaslan da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün maketi yapıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün ...
Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan Özgür'ün beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan ...
Ordu'da kafası otomobil jantına sıkışan köpeği ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Ordu'da kafası otomobil jantına sıkışan köpeği ...
Altınordu Belediye Başkanı Tören, depremzede çocuklarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Altınordu Belediye Başkanı Tören, depremzede ...
Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Adli tıp teknikeri evinde ölü bulundu
Minik öğrenciler babaları ve dedeleriyle dans etti
YEREL HABERLER Minik öğrenciler babaları ve dedeleriyle dans etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.