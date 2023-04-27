Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığını ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin, "Artık bu kısa süreyi çok daha verimli bir şekilde, insanlarımızla hasbihal ederek, onları dinleyerek, çok fazla konuşarak değil, çünkü iletişimin en büyük anahtarı dinlemektir, onlarla vakit geçirerek inşallah verimli bir şekilde birlikte geçireceğiz." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ordu'yu daha iyi yerlere getirebilmek için yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye'de son 21 yılda yapılan hizmetlere değinen Özer, şöyle devam etti:

"Son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin insanına hizmet etmek, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya her alanda yaşam koşullarını daha iyi noktaya taşımak, bu ülkenin kalkınmasıyla birlikte mazlumların savunucusu olarak da dimdik ayakta durmak için sadece bölgesinde değil, dünyada mazlumların sesi olan bir ülke olarak ayakta kalabilmek için 21 yıl mücadele etti ve bugünlere öyle kolay gelinmedi. Ne müdahaleler oldu, e-muhtıralar, darbe girişimleri, ekonomik müdahaleler."

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek, küçük hesapları, küçük mikro ölçekli yaşanan basit problemleri bir kenara bırakıp bu büyük hikayenin bir parçası olacaklarını belirtti.



Özer, "Ben de hem Milli Eğitim Bakanı hem de burada aday olarak, Ordu'muzun çok daha iyi noktaya gelmesi için, arkadaşlarımızın getirmiş olduğu noktadan daha yukarılara çıkarmak için, sadece yeni aday arkadaşlarımızla değil, mevcut milletvekillerimizle belediye başkanı arkadaşlarımızla siz değerli yol arkadaşlarımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

Seçime kısa süre kaldığına işaret eden Özer, "Artık bu kısa süreyi çok daha verimli bir şekilde, insanlarımızla hasbihal ederek, onları dinleyerek, çok fazla konuşarak değil, çünkü iletişimin en büyük anahtarı dinlemektir, onlarla vakit geçirerek inşallah verimli bir şekilde birlikte geçireceğiz." ifadesini kullandı.

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