Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ziyaret etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ziyaret etti:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, fındığa ilişkin, "Bizim istediğimiz de natürel fındık olarak bunun tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Altınordu Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti. Özer, buradaki konuşmasında, Türkiye'de üye sayısı en güçlü odalardan Altınordu Ziraat Odasının kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Fındık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştüğünü dile getiren Özer, arazi bulunduğu anda OSB'nin onayının çıkacağını ifade etti.

Özer, bununla da yetinmeyeceklerini belirterek, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü, aynı zamanda serbest bölge kurulumuyla ilgili sürecin hem arazinin belirlenmesi hem de yönetici şirketin kurulmasıyla hızlı şekilde nihayetleneceğini aktardı.

Sadece tarım alanında değil, tüm alanlarda, özellikle gençlerin, kadınların istihdamına yönelik, ekonomik kalkınmasına yönelik tüm süreçlerde Ordu'yu destekleyeceklerinin altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Tabii sevindirici, Ordu'daki OSB'yi ziyaret ettim, büyüme istidadı gösteriyor. Fatsa'da istihdam kapasitesi çok daha fazla, Ordu OSB'de 5 bin 500 vatandaşımız şu anda istihdam ediliyor. Fatsa'da 8 bin 500 vatandaşımız ki yakın zamanda 10 bine çıkma potansiyeli var. Ünye'de OSB de artık yavaş yavaş canlanıyor, Ünye Belediye Başkanımız bugün açıklayacak, dün bizden bir talebi olmuştu Ünye OSB'ye bir mesleki ve teknik anadolu lisesi kurulmasıyla ilgili, onun da onayını verdik."

Bakan Özer, Ordu'nun Türkiye'de fındıkta en fazla üretim yapan il olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'deki üretimin yüzde 32'si Ordu'muzda, aynı zamanda kayıtlı üretim yapan çiftçi sayısı da 128 bin gibi inanılmaz yüksek bir rakam. Bizim istediğimiz bunun natürel fındık olarak tüketimi değil, işlenerek, katma değeri yüksek bir ürüne dönüştürülerek üreticimizin üründen daha fazla katkı payı alabilmesini sağlamak." diye konuştu.

Fındık natürel olarak satıldığında imalatı yapanın daha fazla kazanç sağladığını dile getiren Özer, "Onun için bizim istediğimiz şey imalat sürecinin de Ordu'da, Ordulu çiftçilerimizin, iş insanlarımızın katkılarıyla sürecin yönetilmesi ve çok daha fazla ülke ekonomisine ve Ordu'nun ekonomisine katkı verecek ürüne dönüştürebilmek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe ...
Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta ...
Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da Kadın Kooperatifleri Buluşması'na katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da Kadın ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ...
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Korgan ilçesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Korgan ilçesini ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ...
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
YEREL HABERLER Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı ...
Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün maketi yapıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün ...
Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 ...
Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan Özgür'ün beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.