Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ülke her alanda devletin bekası için, milletin çıkarları için, vatanın korunması için fedakarca çalışan askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımızın o güçlü iradeleriyle ayakta duruyor." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Özer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi ziyaretinde, en kıymetlileri şehit ve gazilerin aileleriyle birlikte olduklarını söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Özer, şunları kaydetti:

"Biz devlet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin sorunları, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize küçük de olsa katkı verebilirsek biz kendimizi bahtiyar hissederiz. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğimiz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkıyı vereceğiz. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete ne katkı verebilirsek, onların koşullarını ne kadar iyileştirebilirsek biz kendimizi o kadar mutlu hissederiz."

Özer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine yaptığı ziyarette ise nerede olursa olsun fedakar bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını savundukları, bu uğurda mücadele ettikleri için dernek başkanı ile diğer gazilere şükranlarını sundu.

Devletin bunun için güçlü olduğuna işaret eden Özer, "Hem yurt içinde hem yurt dışında bu devlet için canını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır vatandaşlarımız var. Gerçekten bu coğrafya bu anlamda çok farklı bir coğrafya. Gazilerimiz de bize emanet. İnşallah onların şartlarını daha iyi noktaya getirmek için biz elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." diye konuştu.

Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneğini de ziyaret eden Özer, bu ülkenin, her alanda devletin bekası, milletin çıkarları, vatanın korunması için fedakarca çalışan asker, polis, vatandaşların güçlü iradeleriyle ayakta durduğunu vurguladı.

Özer, polisin devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılarına, terör saldırılarına maruz kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben tüm şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Tabii şehitlerimiz, onların aileleri ve malul gazilerimiz bize emanet. Biz de devlet olarak o emaneti alıp onların koşullarını daha iyi yapabilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu süreçte özellikle polislerimizle ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da gerçekten gece gündüz demeden bu arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah Ordu'muzda da bu ailelerimizle şehit yakını ailelerimizle malul polis gazilerimizin aileleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa her zaman onların hizmetinde olacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta ...
Ordu'da okul penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da okul penceresinden düşen öğrenci ağır ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Altınordu Ziraat Odasını ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığını ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, AK Parti Altınordu İlçe ...
Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta ...
Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta öğretici alacağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: Her kadın kooperatifimize en az bir usta ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da Kadın Kooperatifleri Buluşması'na katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da Kadın ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (3)
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Kumru ilçesini ...
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Korgan ilçesini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Korgan ilçesini ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ziyaretlerde bulundu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'nun Çamaş ilçesinde ...
Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve kalfadaki kadın sayısı arttı
YEREL HABERLER Bakan Özer: MESEM Kanunu´ndaki değişiklikle çırak ve ...
Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
YEREL HABERLER Özgür, organlarıyla 4 kişiye can ve ışık olacak
Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'nin açılışı ...
Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün maketi yapıldı
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı´nın simge gemisi 'Rüsumat No:4´ün ...
Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 ...
Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan Özgür'ün beyin ölümü gerçekleşti
YEREL HABERLER Bayramda geldiği memleketinde kamyonet çarpan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.