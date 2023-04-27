Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ülke her alanda devletin bekası için, milletin çıkarları için, vatanın korunması için fedakarca çalışan askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımızın o güçlü iradeleriyle ayakta duruyor." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Özer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi ziyaretinde, en kıymetlileri şehit ve gazilerin aileleriyle birlikte olduklarını söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyen Özer, şunları kaydetti:

"Biz devlet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz en fazla hassasiyet gösterdiği şehit ailelerimizin sorunları, gazilerimizin sorunları. Bizler de elimizden ne geliyorsa her zaman sizin yanınızdayız. Derdinize küçük de olsa katkı verebilirsek biz kendimizi bahtiyar hissederiz. İnşallah bu süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak katkı vereceğimiz neler varsa sizin ihtiyaçlarınızı çözme bağlamında her türlü katkıyı vereceğiz. Çünkü sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Bu emanete ne katkı verebilirsek, onların koşullarını ne kadar iyileştirebilirsek biz kendimizi o kadar mutlu hissederiz."

Özer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesine yaptığı ziyarette ise nerede olursa olsun fedakar bir şekilde Türkiye'nin çıkarlarını savundukları, bu uğurda mücadele ettikleri için dernek başkanı ile diğer gazilere şükranlarını sundu.

Devletin bunun için güçlü olduğuna işaret eden Özer, "Hem yurt içinde hem yurt dışında bu devlet için canını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır vatandaşlarımız var. Gerçekten bu coğrafya bu anlamda çok farklı bir coğrafya. Gazilerimiz de bize emanet. İnşallah onların şartlarını daha iyi noktaya getirmek için biz elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." diye konuştu.

Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneğini de ziyaret eden Özer, bu ülkenin, her alanda devletin bekası, milletin çıkarları, vatanın korunması için fedakarca çalışan asker, polis, vatandaşların güçlü iradeleriyle ayakta durduğunu vurguladı.

Özer, polisin devletinin yanında, milletinin hizmetinde faaliyet gösterirken kahpe saldırılarına, terör saldırılarına maruz kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ben tüm şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Tabii şehitlerimiz, onların aileleri ve malul gazilerimiz bize emanet. Biz de devlet olarak o emaneti alıp onların koşullarını daha iyi yapabilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu süreçte özellikle polislerimizle ilgili İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da gerçekten gece gündüz demeden bu arkadaşlarımızın koşullarını iyileştirmek için her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah Ordu'muzda da bu ailelerimizle şehit yakını ailelerimizle malul polis gazilerimizin aileleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa her zaman onların hizmetinde olacağız. İnşallah el birliğiyle ülkemizi daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."





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