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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi Sonel, Batı Afrika heyetini kabul etti

AA

Ordu Valisi Sonel, Batı Afrika heyetini kabul etti

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye'nin Batı Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında kentte bulunan heyeti makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, bu ziyaretin özellikle Batı Afrika ile ilişkiler açısından yeni bir sayfa açacağını ve beraberinde güzellikler getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hem yurt içinde, hem yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ciddi işler yapıldığını vurgulayan Sonel, "Bu ziyaretler ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendiriyor. İki ülke vatandaşları arasında ilişkileri pekiştiriyor. Bu ziyaretler güzel işlerin çıkmasına vesile olur. Bizim kapımız her daim sizlere açıktır." ifadesini kullandı.

Batı Afrika Cotonou Roscao Türkiye Heyeti Başkanı Coovi Paul Adahou ise kabulleri için Vali Sonel'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İlk gelişimizde meyve verecek altyapıları oluşturmuştuk. Batı Afrika teşkilatı olarak sivil toplum ve güç birliği olarak Ordu ile böyle bir işbirliği yapmamız, Ordu'da onu güçlendirmemiz bizim için çok önemli. Afrika'nın bütün potansiyelini düşüneceğiz. Batı Afrikalı yöneticiler olarak Ordu'ya gelmemiz Ordu'nun önemini anlatıyor. Bu ziyarete önem vermekteyiz. Ordu'nun fındığı, balı ve diğer ürünleri olsun Afrika'da insanlar tadacaktır. Buraya geldiğimizde hiçbir yerde görmediğimiz misafirperverliği gördük. Ordu'nun onursal davetlisi olarak sizleri görmek isteriz."

Fildişi Sahili Aile ve Sosyal İşler Bakanı Henriette Lagou da kentte gitmiş oldukları kurumlarda gelişme, kalkınma gördüklerini anlatarak, "Afrika'nın ihtiyacı sürekli kalkınma projeleridir. Bugüne kadar kalkınmak için hep batıya Avrupa'ya gidiyorduk, örneği yanımızdaymış bunu anladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kralları temsilen gelen Baş Kral Koffı Kouakou Delphin ise ziyaretin amacının 16 Batı Afrika ülkesinin siyasal, kültürel ve ekonomik koordinasyonunu sağlamak olduğunu kaydetti.

Ziyaretin sonunda Adahou, Vali Sonel'e 16 Batı Afrika ülkesini temsilen liyakat ve onur ödülünü takdim etti.

Adahou, 19-27 Ekim tarihleri arasında 16 Batı Afrika ülkesini temsilen gerçekleştirilecek toplantıda, onursal başkan olarak Vali Sonel'i aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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