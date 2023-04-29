Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da şehit ailesini ziyaret etti

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ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Fatsa ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine ziyarette bulundu.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, geçen eylül ayında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kesti'nin babası Yılmaz, annesi Ayten Kesti ve ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Özer, "Şehidimizin ailesini şehidimizin bize, devletimize emaneti olarak görüyoruz. Ayrıca Fatsa ilçemizde açtığımız Yeşil Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin adını, Şehit Ümit Kesti Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirerek şehidimizin adını canıyla bize bıraktığı bu topraklarda ilelebet yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Ziyarette, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve Fatsa Kaymakamı Avni Kula da yer aldı.

Fatsa ilçesinde esnaf ziyareti de gerçekleştiren Özer, bir taksi durağında taksicilerin sorunlarını dinledi, sohbet ederek birlikte çay içti.

Bakan Özer, ziyaretleri sırasında bir pilavcıda ikram edilen pilavı yedi.

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