Milli Eğitim Bakanı Özer, Fatsa ilçesinde ziyaretlerde bulundu

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Önümüzdeki hafta içerisinde hızlı bir şekilde inşallah böylesine güzel bir projeyi Fatsa ilçemize kazandırmış olacağız." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Fatsa ilçesinde Millet Bahçesi yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'dan bilgi alan Özer, daha sonra gazetecilere, bir önceki Fatsa ziyaretinde, belediye başkanının kendisine Millet Bahçesi Projesi'nden bahsettiğini, yapımının başlayabilmesi için 50 milyon liralık ödeneğe ihtiyaç olduğunun bildirildiğini söyledi.



Özer, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü belirterek, "Sağ olsun bizi kırmadılar. Hemen istedikleri 50 milyon liralık bir hibeyi Fatsa'mıza kazandırdılar. Önümüzdeki hafta içerisinde hızlı bir şekilde inşallah böylesine güzel bir projeyi Fatsa ilçemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Sadece Fatsa'nın değil, buradan Ordu'nun da kazançlı çıkacağını dile getiren Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü burası Ünye'ye de yakın. Ordu merkeze de yakın. Burası insanların keyifli, nitelikli zaman geçireceği bir mekan olacak. Ordu merkezdeki Millet Bahçesi ile ilgili de kronik olan bir problem vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı eski stadyumu henüz tahsis etmemişti. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımız da orayla ilgili yazıyı hemen ertesi gün gönderdi. Dolayısıyla Ordu'da millet bahçeleri ile ilgili hiçbir sıkıntı kalmadı."

- "Tarım Lisesini de Ordu'ya kazandırdık"

Özer, Ordu'ya Tarım Lisesi kazandırılmasına yönelik de talep geldiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Tarım Lisesini de Ordu'ya kazandırdık. Diğer eğitim yatırımlarıyla ilgili de her türlü desteği verdik. Yani Ordu ilimiz inşallah bu desteklerle çok daha hızlı şekilde yoluna yürüyecek. Fatsa ilçemiz bundan sonra çok daha farklı renkleri ile açılımları ile kendisini götürecek bir ilçemiz haline gelecek. İnşallah eğitim yatırımlarını hızlı şekilde takip edeceğiz. Bu yatırımların Ordu ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Emek veren mevcut milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yatırımlarla Ordu artık farklı şeyleri konuşuyor olacak."

Bakan Özer daha sonra Bolaman Mahallesi'ndeki SS 27 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti.

Burada kooperatif üyeleriyle buluşan Özer, bölgedeki yollarla ilgili bazı sıkıntıların muhtar tarafından kendisine iletildiğini söyledi.

Bolaman, Yalıköy ve Ilıca mahallelerindeki yol sorunu ile ilgili AFAD Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Özer, "AFAD başkanım yarın itibarıyla buraya 5 milyon lira ödenek gönderecek. Bu 3 mahallemizin de yaklaşık 4,5 kilometrelik yolu salı günü itibarıyla inşallah başlayacak." dedi.

Daha sonra Yalıköy Mahallesi'ndeki balıkçılar ile bir araya gelen Özer, ardından Ilıca Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve muhtarlarla görüştü.



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