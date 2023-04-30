Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Ordu'da kütüphane açılışına katıldı:

ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bilgi çağında, teknoloji çağında, tasarlama çağında, hayal kurma çağında kitapla buluşmadan çocuklarımızın ufkunu açmamız mümkün değil." dedi.

Demircan, Ordu’nun Ünye ilçesinde bir alışveriş merkezinin teras katında Ünye Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan kütüphanenin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Demircan, AVM’lerde kütüphane hizmetinin önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de birçok AVM'de bunlar ufak ufak yapılıyor. Bana göre bütün AVM'ler zorunlu olarak en az böyle 500-600 metrekare kütüphane yapmalı. Çocuklarımız oraya geldiğinde kitap okumalı, ders çalışmalı." dedi.

Demircan, "Bilgi çağında, teknoloji çağında, tasarlama çağında, hayal kurma çağında kitapla buluşmadan çocuklarımızın ufkunu açmamız mümkün değil. Evlatlarımız hayal edecek, tasarlayacak ve yapacak. Kendisi için vatandaşımız için. Şimdi mesela Selçuk Bayraktar'ı hepimiz seviyoruz değil mi? Ailesinden, annesinden, babasından Allah razı olsun. Yaptığı şeyi ne yaptıysa memleketi için yaptı. Gurur verici." diye konuştu.

Türkiye'de 20 yıldır bir hayal kurulduğunu, onun tasarlanıp gerçekleştirildiğini vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:

"Bakın Türkiye'de yollar, köprüler, hastaneler, İHA'lar, SİHA'lar, Kızıl Elmalar, neler yapıldı? Bir hayal kuruldu, sonra bunlar tasarlandı, sonra yapılıyor. Fakat farkındaysanız eş zamanlı olarak okullarımız, üniversitelerimiz, kütüphanelerimiz, tarihi mekanlarımız ve eylemlerimiz hepsi birlikte gerçekleşiyor. Demek ki, bu ülke 20 yıldır bir hayal kurdu, onu tasarladı ve gerçekleştiriyor. Hiçbiri de tesadüf değil. Ama şu gerçek ki, hayal etmek için önce kitapla buluşmak gerekiyor."

Konuşmaların ardından Demircan, açılışını yaptığı kütüphaneyi gezdi.

Açılışa, Vali Tuncay Sonel, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile ilçe protokolü katıldı.



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