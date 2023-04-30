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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da Kıbrıs gazisi Ömer Özkurt'u evinde ziyaret etti.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, geçen hafta Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi ziyaretinde sohbet ettiği Özkurt ile Fatsa ilçesindeki evinde bir araya geldi.

Bakan Özer'e, ziyarette üzerinde "Doğru Zaman Doğru Adam Hoş Geldiniz" yazan pasta ikram edildi.

Ziyarette, Özkurt'un gazi arkadaşları da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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