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Milli Eğitim Bakanı Özer, Akkuş SKM açılışında konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Akkuş SKM açılışında konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm dünya nefesini tuttu, '14 Mayıs gecesi nasıl şekillenecek, nasıl sonuçlanacak?' diye bekliyor. Akkuş'tan dünyaya selam gönderelim. Diyelim ki yola devam. Akkuşlu hemşehrilerim Sayın Cumhurbaşkanı'mızı asla yalnız bırakmayacaktır." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Akkuş Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışında, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her tarafının hizmete eriştiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri öncesini eleştiren Özer, "Bugün slogan atıyorlar, 'Türkiye hakkını alacak.' O 'Türkiye hakkını alacak.' diyenler, Türkiye'nin hakkının alınmasında en büyük engeli çıkartanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Özer, geçmişte uygulanan başörtüsü yasağına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede yıllarca başörtüsü yasağı uygulandı. Başörtülü kadınlarımızın eğitime erişimi engellendi. İkna odalarına alındılar. İmkanı olan kadınlarımız kendi ülkelerini terk ederek yurt dışında eğitim almaya gittiler. Türkiye böyle mi hakkını aldı? Başörtülü kadınlarımız hakkını bu şekilde mi aldı? Bugün kadın hakları ile ilgili konuşanlar, o gün kadınımız başörtüsü yüzünden eğitime erişemediği zaman konuştular mı? Konuşmadılar. Bugün beyin göçü ile ilgili konuşanlar, o gün en temel hakkı olan başörtüsü yüzünden eğitime erişemediği için yurt dışına gittiği zaman 'Gençlerimizin beyni yurt dışına gidiyor.' dediler mi? Demediler. İşte bir lider çıktı. Dedi ki bu ülkenin çocuğu da hizmete muhtaç, vatandaşı, genci, kadınının da her türlü ihtiyacını karşılayacağım."

Bakan Özer, 2000'lerin başında eğitim alanında 300 bin derslik olduğunu belirterek, "Şu anda 857 bin derslik var. Cumhuriyet tarihinde ilk kez çocuklarımız eğitime erişebilir oldu. Eğitimden hakkını kim sayesinde aldı? Sayın Cumhurbaşkanı'mız sayesinde aldı." diye konuştu.

Daha önce hastane koridorlarında eziyet çekildiğini ifade eden Özer, "Şu anda Türkiye sağlık alanında Kıta Avrupası'ndan bile daha iyi hizmet verebilir duruma geldi. Peki kim verdi hakkını? Sayın Cumhurbaşkanı'mız verdi. Ordu ilimiz de bundan nasibini aldı. Ordu'da 12'si hastane olmak üzere 52 sağlık merkezi açıldı." dedi.

Özer, "Marmaray ve üçüncü köprüleri kimin engellemeye çalıştığı" sorusunu yönelterek, "AK Parti yapmaya çalıştı, onlar mahkemelere götürdüler. Peki bu hakkı kim verdi? Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda verildi." diye konuştu.

- "Savunma sanayinin yüzde 80'i artık yerli"

Savunma sanayisine de değinen Özer, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin savunma sanayisinin yüzde 80'i ithaldi. Sadece yüzde 20'si yerli imalattı. Bugün BAYKAR'a boşuna saldırmıyorlar. Bugün Türkiye savunma sanayindeki ürünlerini, İHA'larını, SİHA'larını, Akıncılarını, Kızıl Elmalarını, dosta güven, düşmana korku salan o silahlarını artık ihraç ediyor. Şu anda savunma sanayinin yüzde 80'i artık yerli. Elbette bu birilerini rahatsız ediyor. Seçimler yaklaştıkça yurt dışından müdahaleler artmaya başlıyor. Tüm dünya nefesini tuttu, '14 Mayıs gecesi nasıl şekillenecek, nasıl sonuçlanacak?' diye bekliyor. Akkuş'tan dünyaya selam gönderelim. Diyelim ki yola devam. Akkuşlu hemşehrilerim Sayın Cumhurbaşkanı'mızı asla yalnız bırakmayacaktır."

Bakan Özer, yaklaşık 15 günden beri Ordu'da olduklarını ve şehri çok daha iyi noktalara getirmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirerek, "Allah'ın izni ile söz verdiğim her şeyi 14 Mayıs öncesi ya bütçesini getirttireceğim ya sürecini başlatacağım ya da projesini başlatacağım. 14 Mayıs'tan sonra da bu projelerin de takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Akkuş ilçesi, Efeler Ligi'nde bambaşka bir ambiyansın içerisinde olacak"

Efeler Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Akkuş Belediyespor voleybol takımını kutlayan Bakan Özer, "Akkuş ilçesi, Efeler Ligi'nde bambaşka bir ambiyansın içerisinde olacak. Buraya bir sürü takım gelecek. Onun için hazırlanmamız lazım. Eksikleri gidermemiz lazım." dedi.

Özer, Akkuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunun çatısının yükseltileceğini, takımın artık antrenmanlarını orada yapacağını söyledi.

İlçeye kazandırılmak üzere anaokulunu da yatırıma aldıklarını belirten Özer, "Yine Akpınar Mahallesi'nde Çok Programlı Anadolu Lisesi belediye binasında devam ediyormuş. Orayı da iptal ediyoruz. Artık yeni bir Çok Programlı Anadolu Lisesi yapacağız. Onu da yatırım programına aldık. Bunun yanı sıra 150 kişilik öğrenci yurdunu ilçemize kazandıracağız." diye konuştu.

Bakan Özer, Akkuş'a 50 yatak kapasiteli öğretmenevi yapılacağını, bu yatırımların hızlı şekilde ilçeye kazandırılacağını kaydetti.

Konuşmanın ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özer, esnaf ziyaretinde de bulundu.

Bakan Özer, ilçedeki bir sosyal tesiste bir araya geldiği belediye işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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