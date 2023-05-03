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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şehit polis Yalçın Yamaner'in ailesini ziyaret etti.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, 2016'da Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Yalçın Yamaner'in ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Özer, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde ikamet eden şehit Yamaner'in eşi Hacer Yamaner, çocukları Begüm Erva ile Betül Esma Yamaner'e ziyaret etti.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Özer, devlet millet olarak şehit ailelerin yanında, hizmetlerinde olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin yakınları bizlere emanet. Şehitlerimizin emanetleri asla yalnız değildir. Şehit yakınlarının ihtiyacı hatırlanmak. Onun için her daim yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette şehit Yamaner ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Bakan Özer'e, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Metin Gündoğdu, Şenel Yediyıldız da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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