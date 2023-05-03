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Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında konuştu:

AA

Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu memleketin derdiyle hemhal olan tek bir lider var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, altyapıda değil, siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızın derdiyle de hemhal." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, kentteki bir otelde düzenlenen "Esnaf Buluşması" programında, özellikle mesleki eğitimin Türkiye'de güçlendirilmesiyle ilgili esnafın, sanatkarların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının hızlı bir şekilde yetiştirilmesinde çok önemli projelere imza attıklarını aktardı.

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak sizlerin ihtiyaç duymuş olduğu insan kaynağını yetiştirmek için mesleki eğitimde çok önemli hamleler yaptık." diyen Özer, mesleki eğitimin "katsayı hamlesiyle dumura uğratıldığını" söyledi.

Özer, şöyle devam etti:

"Sizlerin ihtiyaç duyduğu o çıraklar, kalfalar, ustalar yetişemez hale geldi. Hatırlayın, 'Aradığım elemanı bulamıyorum. Ben büyüyebilmem için çırak artık belli zanaatlarda, esnafta artık çırak yetişemez ve bu gelenek geleceğe tevarüs edemez hale geldi' diye hepimiz şikayette bulunuyorduk. İşte o günlerin mimarları, o 28 Şubat'ın mimarları mesleki eğitimimizi içinden çıkılamaz hale getirdi. Sadece mesleki eğitimde değil, aynı zamanda imam hatip liselerinde de aynısını yaptılar. Dert neydi? Dert bu ülkenin ekonomik kalkınmasını gerçekleştirememesi, sekteye uğratılması. Bu ülkenin sadece bölgesinde değil, dünyada güçlü bir ülke olabilmesi için ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeye hiçbir şekilde ulaşamamasıydı. Katsayı uygulaması bu ülkede 12 yıl uygulandı. 2012 yılında kaldırıldı."

- "Meslek liselerine rağbet arttı"

Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla mesleki eğitime ilginin arttığını, meslek liselerine artık başarılı öğrencilerin gelmeye başladığını anlatan Özer, "ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Demirören Medya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, TEKNOPARK Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1'lik dilimden öğrenci almaya başladı. Yani İstanbul ve Ankara Fen Lisesine yerleşebilecek puanı olan öğrenciler nereye gitti? Meslek liselerine gittiler." diye konuştu.

Özer, asıl hamleyi mesleki eğitim merkezlerinde yaptıklarını ifade ederek, "Mesleki eğitim merkezleri çırak, kalfa, usta yetiştiriyor. O en fazla acısı çekilen o çıraklar, kalfalar ve ustalar nerede yetişiyor? Mesleki eğitim merkezlerinde yetişiyor. Haftada bir gün okula gidiyor öğrenciler. 4 gün işletmede eğitim alıyorlar ve asgari ücretin yüzde 30'u kadar da ücret alıyorlar. Bunların hepsini siz biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- "Bakanlığımız son bir yılda çok önemli bir projeye imza attı"

Özer, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yaptıkları değişikliğe ilişkin bilgi vererek, "Türkiye'de 25 Aralık 2021 tarihinde tüm ülkede 159 bin çırak, kalfa vardı. Şu anda kaç biliyor musunuz? 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa var. O çırakların mesleklere göre dağılımlarına baktığınız zaman en fazla çırak, kalfa istihdam eden meslek alanlarının sizlerin direkt odağını ilgilendiren küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğunu görüyoruz. Yani Bakanlığımız, hükümetimiz sizleri desteklemek için, insan kaynağı ihtiyacınızı gidermek için son bir yılda çok önemli bir projeye imza attı. Allah'ın izniyle bu mesleki eğitim meşalesi sizlerin de destekleriyle çok daha güçlü noktalara taşınacak ve ülkemizin ekonomik kalkınması bağlamında o yıllardan beri sorun olarak addedilen konu tamamen tarihin çöplüğüne gömülmüş olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Bugün o 28 Şubat'ın mimarları mesleki eğitimi güçlendirmek için timsah gözyaşları döküyorlar." diyen Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önce mesleki eğitimi öldürdüler, sonra da meslek lisesi memleket meselesi diye yola çıktılar. Bugün de ne diyorlar? Tüm OSB'lere teknoloji liseleri kuracağız. Günaydın, tüm OSB'lere mesleki eğitim merkezlerini biz 2021 yılının sonunda kurduk. Bir problemin yaratıcıları, ortaya koyucuları, problemi ortaya çıkartanlar hiçbir zaman çözümün bir parçası olamazlar. Bu memleketin derdiyle hemhal olan tek bir lider var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, altyapıda değil, siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızın derdiyle de hemhal. Her türlü derdinizi çözmek, sizlere destek olmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor."

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ve Ordu Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek'in de konuşma yaptığı programa, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı ile esnaflar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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