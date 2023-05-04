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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu mitinginde konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu mitinginde konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ordu'muz 19 ilçesiyle Karadeniz'in incisi olarak, 'Türkiye Yüzyılı için Cumhurbaşkanı'mızla yola devam' diyecek. O öyle bir lider ki siz değerli vatandaşlarımızın gönlüne ferahlık veriyor, tüm Türkiye düşmanlarının da kalbine korku salıyor." dedi.

Özer, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitinginde, Erdoğan öncülüğünde son 20 yılda eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, tüm alanlarda dönüşüm yaşandığını söyledi.

Bugün, "Türkiye hakkını alacak" diyenlerin, ülkenin hakkını almasının önündeki en büyük engel olduğunu belirten Özer, "Hatırlayın, 20 yıl önce eğitimde ne durumdaydık? Bu ülkenin evlatlarının yarısı okulların dışındaydı. Sadece bunlar değil, burada başörtülü çok sayıda kardeşimiz var. Bu ülkede yıllarca başörtüsü zulmü uygulandı." diye konuştu.

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde tüm bu yasakların kaldırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün kadına şiddet ile ilgili konuşanlar, o gün başörtüsü zulmü varken konuştular mı? Sizler onlara fırsat verecek misiniz? Bugün beyin göçünden konuşanlar, o gün imkanı olan kadınlarımız yurt dışına giderken başörtüsü zulmünden dolayı, hiç beyin göçünden konuştular mı? Sayın Cumhurbaşkanı'mız başörtüsü yasaklarını kaldırdığı gibi, o imam hatip liselerinde, meslek liselerinde katliama yol açan milyonlarca öğrencimizi mağdur eden katsayı uygulamasını ortadan kaldırdı."

- "Bugün, o engelledikleri imam hatip lisesinden mezun Cumhurbaşkanı'mız var"

Katsayı uygulamasında derdin başka olduğuna dikkati çeken Özer, "Dinini, mukaddesatını bilen nesiller yetişmesin. Onlardan vali, bürokrat çıkmasın. Peki ne oldu bugün? Bugün, o engelledikleri imam hatip lisesinden mezun Cumhurbaşkanı'mız var. Meslek liselerini niye engellediler? Bugün timsah gözyaşları ile 'Meslek liselerini nasıl güçlendirebiliriz?' diye sizin önünüze geliyorlar. O sizin önünüze gelenler, meslek liselerini katledenler. Niye? Çünkü 'Türkiye iş gücü piyasası aradığı elemanı bulamasın, Türkiye üretemesin, Türkiye kalkınamasın.' istediler. Bugün meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Meslek eğitim merkezlerimizde 1,5 milyon çırağımız, kalfamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, Türkiye'nin üreterek büyüdüğünün, savunma sanayinde, eğitimde ve ulaşımda iddialı ülkeler arasına girdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"İşte hak böyle alınır. Bu hakları kim verdi? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Siz, son 20 yılda hayatınızın daha iyi olması için gece gündüz çalışan, sağlığını riske eden Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakacak mısınız? 14 Mayıs'ta Türkiye'nin kalkınmasından, büyümesinden rahatsız olanlara Ordu olarak cevabınızı verecek misiniz? Ordu'muz 19 ilçesiyle Karadeniz'in incisi olarak, 'Türkiye Yüzyılı' için Cumhurbaşkanı'mızla yola devam' diyecek. O öyle bir lider ki siz değerli vatandaşlarımızın gönlüne ferahlık veriyor, tüm Türkiye düşmanlarının da kalbine korku salıyor."

Ordu'da yapılan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Özer, "Eğitimde sadece 20 gün içinde Ordu'muzun çok daha güçlü olabilmesi için 3 milyar lira ilave bütçe verdik. 20 okul, 10 bilim sanat merkezi, 7 öğretmenevi, 4 kapalı spor salonu, uygulama otelleri. Sadece eğitimde değil, kültür sanat, çevre şehircilik tüm alanlarda sizlerin hizmetkarı olacağız. Ben inanıyorum ki Ordu'nun mert insanları bu yolculuğumuzda bizlere eşlik edecekler." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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