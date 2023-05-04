AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Ordu mitinginde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Ordu mitinginde konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Ordu mitinginde konuştu:

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, Türkiye'nin hangi yöne gideceğinin tespit ve tayininin seçimi olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, partisinin Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitinginde, seçimlerde Ordu'dan büyük bir fark beklediklerini vurguladı.

"Ordu'nun ve bu aziz milletin davası, Türkiye Yüzyılı idealiyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı yapma davasıdır. Allah hepimizi, davasına sadıklardan eylesin." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, "Türkiye 14 Mayıs seçimlerinde sadece ve sadece kimin cumhurbaşkanı olacağını ya da kimlerin milletvekili olacağını tespit etmiyor öyle değil mi? 14 Mayıs seçimleri Türkiye demokrasisi bakımından yeni bir milattır. Yeni bir başlangıç, yeni bir kapının açılmasıdır. Bu seçim, Türkiye'nin istikamet tayini seçimidir. Bu seçim, Türkiye'nin hangi yöne gideceğinin tespit ve tayininin seçimidir." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'de yeniden bir 14 Mayıs seçimi olacağını belirterek, "Bu sefer 14 Mayıs 2023. 14 Mayıs 2023'te aynen 14 Mayıs 1950 gibi yeni bir milattır, yeni bir başlangıçtır. Yeni bir kapının aralanması yeni bir sayfanın tertemiz yaprağının açılmasıdır. Bu seçimde Türkiye ayağına takoz olan, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürümesi için engel teşkil eden kim varsa onlara 'yeter' diyor. Yeter, söz de karar da gelecekte milletindir. Millete takoz olmayın." diye konuştu.

Yerli ve milli teknolojilere önem veren bir zihniyette olduklarını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz, 'Togg' deyince ne diyordu bay bay Kemal, 'Nerede fabrikası?' Fabrikasının açılışı yapıldı, Cumhurbaşkanı sahneye arabayla çıktı. Kendileri de davet edildi, gelmediler. Sonra yollarda Togg'u görünce, 'Burada üretilmedi, İtalya'dan gemilerle geldi' dediler. Bunlar milli olan hiçbir şeye sevinmez, hiçbir şeyden gurur duymazlar. Türkiye'nin Kızılelma'sı en önemli hava savaş araçlarından bir tanesi. Kızılelma'dan bahsediyorsun bir tanesi diyor ki 'Bu teneke uçmaz.' Geçen hafta İstanbul'da TEKNOFEST vardı, Kızılelma insansız savaş uçağı 40 bin fitin üzerine çıkıyor ve 5 saat havada kalabiliyor, sessiz, radara yakalanmadan gidebiliyor. Bombayı attığı zaman da zaten iş işten geçiyor. Rahatsızlıkları budur. 'Kızılelma' diyorsun, 'TEKNOFEST' diyorsun, 3 milyon Türk genci orayı ziyaret ediyor beyler rahatsızlık duyuyor. Diyor ki 'Amerikalı falanca firmaya Yeşilköy Havaalanı'nı vereceğim.' Rahatsızlığın sebebi de TEKNOFEST'ten duyulan rahatsızlık. 'İHA'lar, SİHA'lar diyorsun rahatsızlık duyuyor. Biz, 'Bu istikamette gidelim' diyoruz, 'Türkiye kendi milli savunmasına kazandırsın' diyoruz, 'Kendi milli teknolojilerinde dünyanın lider ülkelerinden biri olsun' diyoruz. Bu beyler ne diyorlar? 'Biz bu alanları Amerikalılara vereceğiz' diyorlar."

- "Biz Türkiye'nin dünya ülkeleriyle yarış edebilen bir ülke olmasını istiyoruz"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda dünya lideri bir ülke olmak için yoluna kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Ekonomide de yerli ve milli kalkınmadan bahsettiklerini dile getiren Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Türkiye'nin kendi kendine yeterli hale gelmesini hatta dünya ülkeleriyle yarış edebilen bir ülke olmasını istiyoruz. Bunlarsa, bundan rahatsızlık duyuyorlar. Biz bunu kendimiz söylemiyoruz. Ne yapmış bay bay Kemal? İngiltere'ye gitmiş. 'Tefeci' deyince bozuluyorlar. Tefeci kimdir? Parası olmayana para verir, paradan para kazanır faizciler. Şimdi bunun adı fon yönetimi. Londra'daki fon yönetimine gitmiş. 'Bunlardan ben 300 milyar dolar temiz para buldum' diyor. Önce şu temiz para ne, onu bize göster biz de anlayalım. Ama söylediği hayalidir. Bugünkü İngiltere öyle 300 milyar dolar, 30 milyar dolar da kalkıp bir şekilde kimse kimseye vermez. Senin kara gözün için bunu vermez. Bu gerçek değil. Ama dilinin altındaki baklayı bir çıkar. Sana bu 300 milyar doları vermeyi söyledilerse niçin verecekler? 'Türkiye'de demokrasinin tesis edilmesi, falancanın filancanın salıverilmesi, Türkiye'de yatırım ortaklığının iyileştirilmesi vesaire bunları yerine getirirseniz, size 300 milyar dolar vereceğim' diye bay bay Kemal'e söylemişler. Önce şunu söyleyeyim, bu millet artık 'Elin gavuru ne diyor?' diye bakmıyor."

Kurtulmuş, bu milletin başkasından talimat almadığının altını çizerek, "Bu millet başkasına da hizaya girmiyor ve girmeyecek. Bu millet kendi milli istikametinde, kendi milli menfaatleri doğrultusunda neye ihtiyacı varsa onu gerçekleştirerek yoluna devam edecektir." dedi.

Türkiye'nin üreteceğini ve kazanacağını belirten Kurtulmuş, "Dünya milletleriyle yarışa devam edeceğiz ve dünyanın en ileri ülkelerinden birisi olacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ancak dilinin altında hala kalan baklayı çıkarabilmiş değildir. Bu 300 milyar doları sana vereceğini söyleyenler, acaba senden şunu istemiş olmasınlar, 'İndir Tayyip Erdoğan'ı verelim sana 300 milyar doları.' Anlaşılıyor ki öyle. Bu millet buna razı olur mu? Tayyip Erdoğan'ı bırakır mı? Yola, yürümeye devam eder mi? Onun için bunlar ne yaparlarsa yapsınlar biz yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarına ilişkin de Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz Karadeniz doğal gazını, Akdeniz doğal gazını, Gabar'daki petrollerimizi Türkiye'nin başka yerlerindeki petrollerimizi bularak ekonomimizi, milli kaynaklarımızı yükseltmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Biz Karadeniz'de doğal gaz bulunca seviniyor muyuz? Gabar'da petrol bulunca seviniyor muyuz? İnşallah Doğu Akdeniz'de de hem petrol bulacağız hem de doğal gaz bulacağız. Biz buna seviniyoruz. 7 yamalı bohça koalisyonunun ortaklarından biri ne dedi? 'Karadeniz'de niye doğal gaz arıyorsunuz. Gazı dışarıdan daha ucuza alırsınız, daha ucuza mal edersiniz.' dedi. Şu kafaya bakar mısınız? Ters çalışıyor. Elin adamı sana her zaman istediğin şeyi satmaz. Nitekim satmıyor. Şimdi biz kendi doğal gazımızı, petrolümüzü çıkarıp milli sisteme dahil edince ne oldu? 1 Mayıs'ta geldi faturalar. Ne diyor? Doğal gaz faturasının maliyeti sıfır Türk lirası yani bir yıl boyunca milletimizin evlerine doğal gaz faturası ödenmeyecek, fatura alınmayacak. Bu millet ferasetlidir. Milli teknoloji hamlelerini çoğaltarak yola devam edenle, milli teknoloji hamlelerine engel olamaya çalışanları çok iyi bilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında soruları ...
Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti
Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye´deki seçimi takip ediyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da "Anadolu Soruyor" programına katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da "Anadolu ...
Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye´deki seçimi takip ediyor
YEREL HABERLER Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin ...
Baba ile oğlu, 4 gün arayla yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Baba ile oğlu, 4 gün arayla yaşamını yitirdi
Ordu'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.