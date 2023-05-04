CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de esnafla bir araya geldi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de esnafla bir araya geldi:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "14 Mayıs'ta inanıyoruz ki hemşehrilerimiz bir değişime imza attığında, bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ünye'de esnafla bir araya geldi:

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "14 Mayıs'ta inanıyoruz ki hemşehrilerimiz bir değişime imza attığında, bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak." dedi.

CHP'den Ordu milletvekili adayı olan Torun, Ünye ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaretinde, iktidarın verdiği vaatleri yerine getirmediğini, bu nedenle de Ünye'nin birçok hizmetten yoksun hale geldiğini ileri sürdü.

Torun, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, "14 Mayıs'ta inanıyoruz ki hemşehrilerimiz bir değişime imza attığında, bir oyuyla birçok şeyi değiştirdiğinde görecek ki 15 Mayıs'tan sonra birçok hizmetler başlayacak. Ünye de hak ettiğini alacak ve artık bölgenin yıldızı olacak." diye konuştu.

Önlerine çeşitli engeller çıkartılmaya çalışıldığını savunan Torun, "YSK'yı nasıl kullandıklarını da biliyoruz. Yani maç oynanırken kuralların değiştiğini de biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Vatandaşımız gittiğimiz her yerde değiştireceğini söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, seçime en hazır partinin CHP olduğunu dile getirerek, vatandaşlardan destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin ...
Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı ve refah payıyla ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, partisinin Ordu ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında soruları yanıtladı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, canlı yayında soruları ...
Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, şehit ailesini ziyaret etti
Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye´deki seçimi takip ediyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ordu mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da "Anadolu Soruyor" programına katıldı:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da "Anadolu ...
Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri Türkiye´deki seçimi takip ediyor
YEREL HABERLER Bakan Özer: Uluslararası kuruluşlar ve dünya ülkeleri ...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:
Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin seviyeleriyle ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Özer'den Ordu'nun 2 ilçesindeki hastanelerin ...
Baba ile oğlu, 4 gün arayla yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Baba ile oğlu, 4 gün arayla yaşamını yitirdi
Ordu'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.