Milli Eğitim Bakanı Özer, Ünye'de ziyaretlerde bulundu:

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ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptıkları açılımla Türkiye'de 2021'in sonunda 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının bugün itibarıyla 1 milyon 400 bin 214'e çıktığını söyledi.



Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Ünye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 32 derslikli meslek lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyonun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Ünye OSB'de fabrikaların kurulmaya başlandığını belirten Özer, Ünye'nin OSB, liman ve diğer alanlardaki ekonomik kalkınmasıyla çok önemli bir dönemece girdiğinin altını çizdi.

Özer, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını, Ünye OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yetiştireceklerini aktardı.

Temeli daha önceden atılan Ünye-Niksar-Akkuş karayolunun, ilçenin sadece liman bağlamında değil, tamamında çok önemli bir dönüşümü tetikleyeceğini ifade eden Özer, Akdeniz'in Karadeniz'e bağlanacağı çok güçlü bir ekonomik katkı sağlayacak yol olduğunu kaydetti.

Özer, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle yola çıktığını belirterek, çalışmalarının merkezinde her zaman vatandaşa hizmet olduğunu dile getirdi.

Vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak, ekonomik kalkınmayı güçlendirmek ve iş gücü piyasasının çok daha nitelikli hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Özer, bu çerçevede çizdikleri Türkiye Yüzyılı yolunda tüm paydaşlarla birlikte Ordu'yu çok daha güzel noktalara taşımada çok önemli kritik bir eşikte olunduğunu da anlattı.

Özer, bu süreçlerde hızlı bir şekilde mesafe alacaklarını belirterek, "14 Mayıs'a bırakmadan biz sözlerimizi teker teker yerine getirmenin büyük mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Ünye OSB'nin çok zorlu mücadelelerle bu noktaya gelmesinde emeği olan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür eden Özer, Ünye OSB devreye girdiği zaman özellikle genç işsizliğini azaltmayla ilgili çok önemli bir hamlenin de gerçekleştirilmiş olacağını ifade etti.

- Özer'den, Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne ziyaret

Bakan Özer, Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Özkan'ı ziyaretinde ise 2021'in sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklik yaptıklarını anımsattı.

Yapılan değişikliğin önemli katkılar sağladığını vurgulayan Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla, küçük iş yerlerindeki esnafımızın, zanaatkarımızın da mevcut mesleğini geleceğe tevarüs ettirebilmesiyle ilgili çok önemli bir insan kaynağı desteği sağlanmış oldu. Yapmış olduğumuz açılımla tüm Türkiye'de 2021 yılının sonunda 159 bin olan çırak, kalfa sayısı bugün 1 milyon 400 bin 214'e çıktı. Ünye Sanayi Sitemiz gibi, Türkiye'deki çok sayıda sanayi sitemizin, küçük, orta ölçekli işletmelerimizin artık çırak, kalfa, usta ihtiyacı kalmadı."

Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan adımlar ve son 2 yılda mesleki eğitimde yaptıkları hamleler sayesinde sahada çırak, kalfa ve usta ile ilgili problem kalmadığını görmekten büyük mutluluk duyduğunun altını çizdi.

Bakan Özer, ilçedeki bir tekstil fabrikasını da ziyaret etti.

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