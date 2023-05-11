Bakan Özer, Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimle ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler var, 50-100 lira, tam gün eğitim yapan kreşlerde 400-500 lira. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz." dedi.



Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen, Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'nda, bir ülkenin en değerli sermayesinin, beşeri sermaye olduğunu söyledi.

Özer, ancak insanına yatırım yapan ülkenin güçlü olabileceğini vurgulayarak, "Son 20 yılda geçmişin ürettiği yanlış eğitim politikalarının tamamı ortadan kaldırıldığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez beşeri sermayenin en verimli şekilde eğitimle buluşturulduğu bir döneme tanıklık ettik." diye konuştu.

Okul öncesi eğitime devam eden çocukların, etmeyenlere göre daha uzun süre eğitimde ve istihdamda kaldıklarının altını çizen Özer, okul öncesi eğitimin yaygınlaştığı ülkelerde beşeri sermayenin çok daha nitelikli hale gelebildiğini aktardı.



Özer, Türkiye'de 2000'li yıllarda okul öncesi eğitim oranının yüzde 11 olduğunu dile getirerek, "Göreve geldiğim zaman, 6 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye'deki 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 65'ti. Türkiye'deki anaokulu sayısı 2 bin 782 idi. Bizim eğitimde fırsat eşitsizlikleriyle ilgili çok şikayetimiz var ya okullar arası başarı farkı, fen lisesi ile meslek lisesi arasındaki fark, herkes liselerde onun çözümünü arıyor. Aslında problem orada ortaya çıkıyor ama kaynağı nerede? Aslında kaynağı okul öncesi eğitimde. Okul öncesi eğitimi siz yaygınlaştıramazsanız, okullar arası başarı farkını ortadan kaldırmanız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde okul öncesi eğitimdeki sessiz devrimidir bu"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de 3 bin yeni anaokulu yapmak için yola çıktıklarına işaret eden Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul'da devlet anaokulu sadece 147 taneydi. 5 binin üzerinde özel öğretim anaokulu varken, sadece 147 tane devlet anaokulu vardı. İstanbul'daki 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 44'dü. Türkiye ortalamasının bile altındaydı. Öyle yoğun çalıştık ki 3 bin tane değil, 6 bin 700 anaokulu kapasitesi ürettik bir yıl içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde okul öncesi eğitimdeki sessiz devrimidir bu ve yüzde 65 olan okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını bir yıl gibi kısa sürede yüzde 99,9'a çıkarttık. Okul öncesi eğitim, zorunlu eğitim değil. Şu anda okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı, zorunlu eğitimdeki okullaşma oranlarını bile geçti. Çünkü ilkokulda yüzde 99,54, ortaokulda yüzde 99,17, lisede yüzde 99,12. Okul öncesinde ise yüzde 99,9. Peki sadece fiziki yatırımlar mı yaptık? Hayır. İlave yatırımlar da yaptık. Ne yaptık? 6 Şubat ikinci dönem itibarıyla Türkiye'deki yeni açmış olduğumuz ve mevcut okul öncesi eğitimin tamamında ücretsiz yemek vermeye başladık."

- "Daha nitelikli bir şekilde insan kaynağını yetiştirmek için çok önemli bir bariyeri aşmış olduk"

Bakan Özer, Ordu'da 5 yaş grubundaki okullaşma oranının yüzde 99 olduğunu belirterek, "Ankara bu projeden önce yüzde 42 idi şu anda yüzde 98. İzmir yüzde 55, şu anda yüzde 99. İstanbul yüzde 46, şu an yüzde 98. Erzurum yüzde 38'miş, şu anda yüzde 99. Yani ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eğitimde fırsat eşitliği bir, ikincisi daha nitelikli bir şekilde insan kaynağını yetiştirmek için çok önemli bir bariyeri aşmış olduk." dedi.

- "2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz"



Türkiye'de okul öncesi eğitime erişimi kalıcı kılmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Şu andaki hedefimiz, 5 yaşı hallettik, 4 ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek, oradaki oranları yükseltmek. Dolayısıyla 3-5 yaş aralığında OECD ortalamasını yakalamakla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada önemli bir müjde vereceğim. Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimle ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler var, 50-100 lira, tam gün eğitim yapan kreşlerde 400-500 lira. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılında bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında, Ordu'da, Hatay'da, Malatya'da, Cizre'de, Silopi'de Türkiye'nin neresinde olursa olsun ister tam gün eğitim yapsın, isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir ad altında, yemek, taşıma, başka ne ad olursa olsun, bu adlar altında okul öncesi eğitimden kesinlikle ek ücret alınmayacak. Böylece bizler evlatlarımız ile ilgili çok önemli bir eşiği de okul öncesi eğitimle ilgili bu devrim gibi yapılan gelişmelerin de çok sağlam bir zeminde sürdürülebilirliğini sağlayacağız."

Özer, kendilerine bu fırsatı veren, eğitimle ilgili her zaman bütçede en büyük payı veren, kararlı bir şekilde antidemokratik uygulamaları teker teker ortadan kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak, "Özellikle kızların eğitime erişimi için kampanyalar yapan, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılmasını himayesine alan saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiye de en içten şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Programa, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile öğretmenler katıldı.

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