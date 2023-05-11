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Ordu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Ordu'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yüceler Mahallesi'ndeki kavşakta, Yasin Üçlü (27) yönetimindeki 52 FY 377 plakalı otomobil ile Veysel Avcı'nın (67) kullandığı 52 ABY 192 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Avcı, Ünye İtfaiye Grup Amirliği ile sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan sürücüler Avcı ve Üçlü, sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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