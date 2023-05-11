Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılındaki hedefimiz Türkiye'deki 920 ilçenin tamamında engelli kardeşlerimize yönelik hizmet veren halk eğitim merkezlerini açmak." dedi.

AK Parti Ordu milletvekili adayı Özer, Altınordu ilçesindeki bir restoranda, engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin tüm vatandaşların yanında olduğunu belirterek, engellilerin de bunların dışında bırakılmadığını söyledi.

İlk kez engelli vatandaşların evin dışına çıkarak eğitim ve istihdamla buluşmaya başladığını ifade eden Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün engelli, özel eğitime ihtiyacı olan vatandaşların eğitim ihtiyacını karşıladığını aktardı.

Şu an itibarıyla 300 bini kaynaştırmalı olmak üzere 420 bin öğrencinin özel eğitim öğrencisi olarak okullarda eğitim almaya devam ettiğini kaydeden Özer, bu alanda tüm hizmetleri devlet olarak tamamen finanse ettiklerinin altını çizdi.

Bu sene "özel kardeşleri" için bir şey daha yaptıklarını belirten Özer, "Daha önceden 18 yaş üzeri olan engelli kardeşlerimizin gidebileceği hiçbir eğitim kurumu yoktu. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde ilkini İstanbul Kadıköy'de açtık. Engelli Halk Eğitim Merkezi. Tamamen engelli yetişkin kardeşlerimize halk eğitim kursları alabilecekleri bir merkez açtık." diye konuştu.

Bakan Özer, bu engellilerin ücretsiz olarak evinden alınarak halk eğitim merkezine getirildiğini ifade etti.

Projeyi 81 ildeki 112 merkeze taşıdıklarını kaydeden Özer, "2023 yılındaki hedefimiz Türkiye'deki 920 ilçenin tamamında engelli kardeşlerimize yönelik hizmet veren halk eğitim merkezlerini açmak. Bizler devletimizin tüm imkanlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlerin hizmetindeyiz." dedi.

Özer, yaklaşık 10 dönüm arazide özel eğitim anaokulu, özel eğitim meslek okulu, özel eğitim uygulama okulu, yetişkinler için de halk eğitim merkezinin içerisinde bulunacağı Türkiye'nin en büyük özel eğitim kampüsünü yakın zamanda Ordu'ya kazandıracaklarını belirtti.

- Bakan Özer, ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ordu Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti.

Ardından ilçedeki fındık fabrikalarını gezen Özer, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki fındık kırma ve işleme fabrikasında çalışan işçilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Özer, fındıkla ilgili çok güçlü firmalardan üçüncüsünü ziyaret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ordu'muz diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da gerçekten çok ciddi potansiyele sahip. Ama çok daha farklı açılımlarla fındığın hak etmiş olduğu, sadece fiyat değeri değil, üretim prosesleriyle ilgili veya diğer alanlarla ilgili de eksikliklerini giderip çok güçlü hale getirmemiz gerekiyor. İnşallah tüm milletvekili adaylarımızla tüm mevcut milletvekillerimizle size sunmuş olduğumuz hizmetleri önümüzdeki dönem içerisinde çok daha güçlü bir şekilde sunacağız."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.