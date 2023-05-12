Ordulu hayırsever iş insanın desteğiyle 12 yetim ve öksüze ev alınacak

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ORDU (AA) - Ordu'da hayırsever iş insanı İsmail Dündar, 12 yetim ve öksüze ev alınması için yardımda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Sonel, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Dündar arasında protokol imzalandı.

Vali Sonel, il genelinde ulaştıkları 2 bin 112 yetim ve öksüze mektup yazdıklarını ve "Annen ya da baban hayatta olsaydı ne isterdin?" sorusunu yönelttiklerini belirtti.

Hayırseverlerin katkılarıyla isteki yerine getirdiklerini vurgulayan Sonel, "Bugün ayrı bir güzellik var. İsmail kardeşimiz kendi rızasıyla geldi, ayni ve nakdi yardımını yaptı. 12 yetim ve öksüz ailemize, evi olmayan çocuklarımıza ev desteği verdi. Rabbim hayrını kabul etsin. Kendisine hayırlı, bereketli kazançlar Rabbim nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Sonel, göreve geldiklerinde deprem riski bulunan 66 okul binasını yıktıklarını anımsatarak, "Tamamını yıktık ve devlet vatandaş işbirliğiyle 58 okula ulaşmıştık. Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle 21 okul daha üzerine ilave ettik ve toplamda 79 okula ulaşmış olduk. Böyle hayırsever iş insanlarımızla, devlet millet el ele hem eğitimde hem sağlıkta hem sosyal projelerde daha güzel işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Dündar ise böylesine önemli bir işin içinde olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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