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Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Serbest Bölgesi'nin ilanına ilişkin konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu Serbest Bölgesi'nin ilanına ilişkin konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ordu Serbest Bölgesi" kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Ordulu sanayicilerimiz, iş adamlarımız dilek ve temenninin ötesinde hızlı bir şekilde ekonomik kapasitelerini ve karlılıklarını arttırma ile ilgili önemli bir imkana kavuşmuş oldular." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Altınordu ilçesindeki bir restoranda, partinin eski yöneticileri ile bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilere, Ordu'ya geldiği günden itibaren tüm alanlardaki problemleri çözme noktasında somut adımlar atmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Özer, söz verdikleri her şeyi tek tek yerine getirdiklerini belirterek, eğitimden çevreye, ulaşımdan daha bir çok alana kadar verdikleri sözleri yerine getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Önemli sözlerden birinin de Ordu'ya serbest bölge kazandırılması olduğunun altını çizen Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Ordu merkezde ve Fatsa'da çok güçlü organize sanayi bölgemiz var. Ünye'de de artık hızlı bir şekilde kurulma aşamasında olan organize sanayi bölgemiz var. Ama serbest bölge, özellikle ekonomik avantajları ve ekonomik muafiyetleri bağlamında Ordu'nun sadece fındıkta değil, tüm alanlarda ekonomiye çok büyük katkılar sağlaması ve kalkınması bağlamında çok önemli kazanımları destekleyecek bir yatırımdı. Bunun hızlı bir şekilde Resmi Gazete'de yayınlanarak serbest bölgenin kurulmuş olmasını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten Ordu'nun hızlı şekilde problemlerini çözme yolunda bize her türlü desteği sağladı. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a da özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kadar kısa sürede Serbest Bölgenin yayınlanması çok önemli bir adımdı, kendisine minnettarım. Ticaret Bakanlığı'mızın bütün çalışanlarına ayrıca minnettarım. İnşallah bu Serbest Bölge de kurulduktan sonra artık Ordulu sanayicilerimiz, iş adamlarımız dilek ve temenninin ötesinde hızlı bir şekilde ekonomik kapasitelerini ve karlılıklarını arttırma ile ilgili önemli bir imkana kavuşmuş oldular. Seçimden sonra serbest bölgenin çok güzel hale getirilmesi ile ilgili süreci hep birlikte takip edeceğiz. Serbest bölgenin Ordu'muza hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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