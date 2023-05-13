Ordu Valisi Sonel, Ordu Serbest Bölgesi'nde incelemelerde bulundu:

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye Limanı'nın yanındaki 150 dönüm arazinin, Ordu Serbest Bölgesi ilan edildiğini belirterek, "Buraya hem yerli hem yabancı yatırımcı gelecek. Burada iş, aş ve ihracat olacak." dedi.

Sonel, Ünye Limanı'nda gazetecilere, Ordu Serbest Bölgesi kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatarak, bu konunun hem Ordu hem ülke hem ihracatın gelişmesi hem de yatırım ve üretimi teşvik için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Ünye Limanı'nın yanındaki 150 dönüm arazinin serbest bölge ilan edildiğini aktaran Sonel, "Buraya hem yerli hem yabancı yatırımcı gelecek. Burada iş, aş ve ihracat olacak. Zaten Ünye'mizin Organize Sanayi Bölgesi de büyük bir hızla devam ediyor. Orada şu anda 42 fabrikanın 5'i başlamış durumda. Yine Milli Eğitim Bakanımızın şehrimize gelmesiyle yıllardır yapılmayan bir kültür merkezimiz vardı Ünye'de, onun da ihalesini yaptık, inşaatımız başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise Ordu Serbest Bölgesi'nin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizin ticaretine, ekonomisine ciddi kaynak ve katkı sağlayacak olan serbest bölgenin onaylanması ile ilgili bir süreç vardı. Serbest bölge, gümrük mevzuatından ciddi anlamda muaf ve aynı zamanda ciddi teşviklerin sağlandığı bir bölge. Bu bölge, yöremizin ve bölgemizin hem ticaretinin hem ekonomisinin hem de yatırımının gelişmesine ciddi katkı sağlayacak."

Vali Sonel, daha sonra beraberindeki Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Tavlı ile Ordu Serbest Bölgesi ilan edilen alanda incelemelerde bulundu.





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