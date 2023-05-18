Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

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ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özer, ziyaretleri kapsamında Ünye'de Hüseyin Sabri Kadı Konağı'nı inceledi. Tarihi Kadılar Yokuşu'nda bir süre yürüyen Özer, buradaki yapılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Özer, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Fatsa ilçesine geçen Özer, Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti, sağlık çalışanları ile görüştü.

Özer, ziyaretleri sonrasında AK Parti İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ve parti teşkilatı ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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