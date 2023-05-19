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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi Sonel fındık bahçelerinde incelemede bulundu

AA

Ordu Valisi Sonel fındık bahçelerinde incelemede bulundu

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye ilçesinde fındık bahçesindeki zirai mücadele çalışmalarını inceledi.

Sonel, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, "Fındık Üretiminde Verim ve Kaliteyi Artırma" projesi kapsamında Yüceler Mahallesi'nde üretici Mahir Şahin'in fındık bahçesini ziyaret etti.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bahçedeki çalışmaları bir süre takip eden Sonel, fındıkta verim için zirai mücadele çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Dünyada en fazla fındık üretiminin Türkiye'de yapıldığını, bu konuda da ilk sırada Ordu'nun olduğunu belirten Sonel, kentle özdeşleşen fındıkta kalite ve rekoltenin daha da artmasını amaçladıklarını vurguladı.

Sonel, Ordu'nun 240 bin ton olan yıllık fındık üretimini, çalışmalar sayesinde 300 bin tona çıkartmayı hedeflediklerini anlatarak, sahil kesimi için fındık kurdu, yeşil kokarca zararları ile külleme hastalığına dikkat etmek gerektiğini, mücadele için ilaçlama yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Zirai mücadelenin yapıldığı bahçede üretimin artacağına işaret eden Sonel, "Bir çift fındık kurdu, 200 adet fındığa zarar veriyor. Bu da ortalama 400 gram yapıyor. Biz bahçemize sahip çıkar, fındık bahçemizi temizler, ocağımıza, bahçemize bakarsak, vaktinde her şeyi yaparsak verim de artar. Bu da hem ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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