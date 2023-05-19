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Ordu'da "Cansuyu Çınarsuyu Psikososyal Destek Projesi" tanıtıldı

AA

Ordu'da "Cansuyu Çınarsuyu Psikososyal Destek Projesi" tanıtıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Cansuyu Çınarsuyu Psikososyal Destek Projesi'nin imza töreni yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Beni Hafife Alma Platformu işbirliğinde Çınarsuyu Tabiat Parkı’nda uygulanacak Cansuyu Çınarsuyu Psikososyal Destek Projesi kapsamında 68 dönüm arazi üzerine kurulu 50 küçük ahşap bungalov, 8 villa, bir restoran ve derslikleriyle toplamda 200 yatak kapasiteli doğal bir alan oluşturuldu.

Projenin imza törenine katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, buradaki konuşmasında, ülkenin yaşadığı depremin ardından psikososyal desteğin öneminin ortaya çıktığını belirtti.

Bir Ordulu ve Beni Hafife Alma Platformu mensubu biri olarak törene katılım sağladığını ifade eden Uçarmak, şöyle devam etti:

"Deprem nedeniyle deprem koordinasyon merkezinde yaklaşık 1-1,5 ay gibi sürekli kamu kurumlarında bir koordinasyon yapıldı. Bende orada bir fiil bulundum. Orada şunu anlıyorsunuz; insanlar birinci gün can derdinde, ama ilk andan itibaren psikososyal desteğin ne kadar zorunlu olduğu ortaya çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyemize böyle bir çalışmaya hamilik yaptığı için teşekkür ediyorum."

Ordu Valisi Tuncay Sonel ise yapılan her yatırımın Ordu için kıymetli olduğunu dile getirerek, projenin çocuklara, gençlere, Ordu'ya ve ülkeye güzellikler getirmesini diledi.

Ordu'nun içeride, diğer illerde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarıyla kocaman bir aile olduğunu aktaran Sonel, "Bir de Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in katılması ile daha da güçlü hale geldik. Kısa sürede başta eğitim olmak üzere birçok alanda çok ciddi ve fark yaratan yatırımlar alındı. Yapılan her şey yöremize yapılıyor." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek için bu projeye hazırladıklarını beilrterek, "Psikososyal olarak bir merkez kuruyoruz. Bunu da güzel Ünye'mizin Çınarsuyu Tabiat Parkı'nda yapıyoruz. Bizim aynı zamanda kardeş şehrimiz olan Adıyaman'dan gelecek olan genç kardeşlerimiz ve aynı zamanda travma ile karşılaşan yetişkinler burada terapi görecekler. Burası o bakımdan örnek bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

ORKENT Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şen, projenin hedef kitlesinin 11 ilde depremden etkilenen çocukların yanı sıra 6 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençler olduğunu aktardı.

Dünyada ve Türkiye'de ilk olan bu projeyle amaçlarının Çınarsuyu Tabiat Parkı alanında gönüllü bireyler ve aileler ile psikososyal destek alacak çocukların ve vatandaşların etkileşimini sağlamak olduğunu dile getirerek, aynı zamanda çocuklara verilecek eğitim ve aktivite desteği ile çocukları doğal yaşam alanı içinde hayata hazırlamayı da amaçladıklarını kaydetti.

Törene Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Aile ve Sosyal Politikalar Ordu İl Müdürlüğü Yunus Özdaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.


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