Ordu'da boş su deposuna düşen inek kurtarıldı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde düştüğü boş su deposunda mahsur kalan inek kurtarıldı.

İlçenin Hatipli Mahallesi'ndeki arazide otlayan inek, boş su deposuna düştü. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, depo duvarının bir bölümünü kırarak ineğin çıkabileceği alan oluşturdu. İnek, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.



Öte yandan deponun üstü, çelik kapakla kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.