Ordu'da paramotor kazasında 2 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde paramotor kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, Demas Plajı'nda kalkıştan kısa süre sonra yere düştü.

Kazada Erdoğan ve paramotorda yolcu olarak bulunan Yakup Koçan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bazı vatandaşların cep telefonuyla kayıt altına alındı.

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