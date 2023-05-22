Ordu'da 40 yıl çöp dökülen alan meyve bahçesine dönüştürülüyor

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 40 yıl çöp dökülen alanın meyve bahçesine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede deniz kıyısında çöp dökülen alanın üzerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve çalışmaları sonucu 2020'de kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 60 dönüm arazinin meyve bahçesine dönüştürülmesine yönelik çalışma başlatıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Başkan Güler'in özel önem verdiği bu çalışma ile alanda beyaz incirden deveci armuduna, hicaz narından narenciye çeşitlerine 35'e yakın türde toplam 150 meyve fidanı dikimi yapılıyor. Şu ana kadar dikimi yapılan 90 meyve fidanının yanı sıra alanda ıhlamur, ılgın, iğde ve çalı türlerinde ağaçlar da toprakla buluşturuluyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Güler, meyve bahçesine dönüştürülen alanın Ordu ve komşu illerden ziyaretçi ağırlayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 40 yıldır deniz ile ırmak kenarına Ünye'nin çöpü dökülüyordu. Biz şimdi burayı bir meyve bahçesine ve yaşam merkezine çeviriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon ile hem alanda düzenlemeler yapıyoruz hem de Ünye için çok güzel bir mesire alanı inşa ediyoruz. Diktiğimiz meyve ağaçları ile artık çocuklarımız da meyveyi manavda değil, bu alanda görebilecek. Yaşanılabilir bir kent için bu çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yaklaşık 60 dönüm alan üzerinde uyguladığımız bu çalışma ile muhteşem bir alana kavuşacağız."





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