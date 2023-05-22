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Kadrosunun çoğu depremzedelerden oluşan Orduspor, namağlup şampiyon oldu

AA

Kadrosunun çoğu depremzedelerden oluşan Orduspor, namağlup şampiyon oldu

ORDU (AA) - Çoğunluğunu depremzede futbolcuların oluşturduğu takımla yeniden yeşil sahalara dönen Orduspor, 2. Amatör Küme'de namağlup şampiyon olmayı başardı.

1967 yılında kurulan ancak ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir liglerde yer alamayan Orduspor, dün Altınordu 2 nolu sahada karşılaştığı Fevzi Çakmak Gençlerbirliği'ni 16-0 yenerek 2. Amatör Küme'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Valilikten yapılan açıklamada, FIFA'nın koyduğu yasak nedeniyle 4 sezon transfer yapamayan ve liglere katılamayan Orduspor'un, Vali Tuncay Sonel öncülüğünde 2,5 yıl sürdürülen temaslar sonunda yasağın kaldırılmasıyla 2. Amatör Küme'ye sezonun başlamasına bir gün kala katıldığı belirtildi.

Depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'daki kulüplerden transfer ettiği futbolculara ve teknik heyete, ikinci transfer döneminin son gününde lisans çıkartan Orduspor'un, ligde oynadığı 12 maçın tamamını farklı skorlarla kazanarak 36 puanla namağlup şampiyon olduğuna işaret edilen açıklamada, "Şampiyonluk sevincini futbolcular ve taraftarla birlikte yaşayan Vali Sonel, Fevzi Çakmak Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından sahaya inerek, futbolcuları ve teknik heyeti kutladı. Maçın bitimiyle Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından kupa seremonisi düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

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