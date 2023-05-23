Kadrosunun çoğu depremzede sporculardan oluşan Orduspor'da hedef BAL'a yükselmek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Çoğunluğunu depremzede futbolcuların oluşturduğu takımla yeniden yeşil sahalara dönen ve namağlup 2. Amatör Küme'de şampiyon olan Orduspor'da hedef Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek.

1967 yılında kurulan ancak ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir liglerde yer alamayan Orduspor, geçtiğimiz pazar günü Altınordu 2 nolu sahada karşılaştığı Fevzi Çakmak Gençlerbirliği'ni 16-0 yenerek 2. Amatör Küme'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Orduspor Genel Koordinatörü Cihangir Güner, AA muhabirine TFF 188 sicil nolu Orduspor'u yeniden ayağa kaldırmak için Vali Tuncay Sonel'in öncülüğünde çalışma başlattıklarını ve bugün bunun meyvelerinin alındığını söyledi.

FIFA'nın koyduğu yasak nedeniyle takımın liglerde oynayamadığını anımsatan Güner, bu yasakların kaldırılması için birçok kez birçok ülkede yaşayan yabancı futbolcular ve teknik direktör Hector Cuper ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüştükleri eski futbolcu ve hocalarla standartların ötesinde protokollerin yapıldığını kaydeden Güner, hem TFF'ye hem de UEFA'ya olan sabit cezaları yatırdıklarını bildirdi.

Ardından Orduspor'un tescil işlemlerini yaptırıp onayını aldırdıktan sonra lige hazır hale getirildiğini söyleyen Güner, hızlıca takımı da kurduklarını ifade etti.





- "Takımdaki 21 oyuncudan 20'si depremzede futbolculardan oluşuyor"

Güner, takımın çoğunluğunu depremde ailesini ve yakınlarını kaybeden depremzede futbolculardan kurduklarını belirterek, "Takımdaki 21 oyuncudan 20'si depremzede futbolculardan oluşuyor. Yaş ortalaması ise 18. Bir gün sonra takımı oluşturup Orduspor'u sahaya çıkarttık. 2. Amatör Küme'de 12 maç yaptık, 12'de 12 yaptık. 96 gol atıp 4 gol yedik. Çok başarılı bir sezon oldu. Hedefimiz buralar değil. Şimdi 1. Amatör Küme'de mücadele edeceğiz. Buradaki hedefimiz Orduspor'u Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkarmak." dedi.

Ordu'da çok güzel bir futbol potansiyeli olduğunu belirten Güner, bundan sonraki sezonlarda Orduspor'un yeniden hak ettiği yerlerde olacağının altını çizdi.

Bu süreçte Vali Tuncay Sonel'in ve kentte iş insanların Orduspor'a çok büyük emek verdiğini vurgulayan Güner, "Hedefimiz hızlı hızlı ligleri geçip yeniden profesyonel liglerde olabilmek. Bunu başaracak güce sahibiz." diye konuştu.





- Futbol depremzede futbolcuların acılarını unutturdu

Orduspor'da futbol oynamayan başlayan depremzede futbolcuların bu sayede acılarını unuttuğunu söyleyen Güner, şöyle konuştu:

"Kendileri buraya geldiklerinde çok umutsuz ve üzgün haldeydi. Ne yapacaklarını çok bilmiyorlardı. Ancak çok hızlı bir şekilde bizlerin de destekleriyle çocuklara moral ve motivasyon geldi. Futbol çocukların acılarını çok önemli derecede azalttı. Çok mutlu oldular. Moral ve motivasyonları çok iyi seviyeye geldi. Tabi ki asrın felaketini kimsenin unutması mümkün değil. Ama futbolcularımız Orduspor sayesinde bu acılarını unuttular. Maddi anlamda da bu çocuklara destek olundu. Bu konuda Ordululara ne kadar teşekkür etsek azdır."

Güner, bu süreçte Orduspor'un yaşaması için destek olan Türkiye Futbol Federasyonu yetkilerine de teşekkürlerini sundu.





- Şampiyon takımdan Vali Sonel'e ziyaret

Öte yandan 2. Amatör Küme'de şampiyon olan Orduspor futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Orduspor Kayyum Heyeti Başkanı Hamdi Işık, Genel Koordinatör Cihangir Güner, Teknik Sorumlu Emir Altun ve futbolcular, takıma destek olan Vali Sonel’e teşekkürlerini sundular.

Takımın genel koordinatörü Cihangir Güner, ziyaret sırasında futbolcuların imzaladığı Orduspor formasını Vali Tuncay Sonel'e takdim etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.