Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Finans dünyasında gerçekleşen operasyonların ne olduğunu, neye karşılık geldiğini, arka planını görebilecek durumdayız. Onun için Türkiye'nin yazmış olduğu bu hikayenin devam etmesi lazım." dedi.

Özer, Altınordu ilçesinde Ordu Müteahhitler Birliği Derneğince düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda her alanda kabuğunu kıran bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eğitimde, ulaştırmada, altyapıda, savunma sanayisinde artık üreten bir ülke olduğunun altını çizen Özer, "Üretim kapasitesini artırdıkça rekabet ettiğimiz diğer ülkelerin tedirgin olması kadar doğal bir şey yok. Çünkü çok vahşi bir şekilde rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

Özer, üretimin önündeki engellerin, kotaların neler olduğunu uluslararası çapta herkesin bildiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finans dünyasında gerçekleşen operasyonların ne olduğunu, neye karşılık geldiğini, arka planını görebilecek durumdayız. Onun için Türkiye'nin yazmış olduğu bu hikayenin devam etmesi lazım. Birlik, beraberlik içerisinde olup gerçekten hiçbir ayrım yapmaksınız bu ülkenin her vatandaşının değerli ve hizmete layık olduğu bilinciyle hareket ettiğimiz zaman çözülemeyecek hiçbir problem olduğuna ben inanmıyorum. Bu Ordu için de geçerli, Samsun için de geçerli, Kars için de, Hakkari için de geçerli."

Türkiye'nin son 20 yıldaki en önemli faaliyet alanlarından birinin de inşaat olduğunu belirten Özer, bu sektörün istihdam oluşturduğunu, yan sanayi ve onunla bağlantılı tüm sektörleri harekete geçiren çok büyük bir dinamizme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.