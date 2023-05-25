ORDU (AA) - Tevfik Kış-Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 25 ildeki 37 kulüpten 307 güreşçi katılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, böylesine önemli bir şampiyonanın Ordu'da organize edilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Şampiyonada, Türkiye'yi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil eden sporcuların yer aldığını aktaran Genç, güreşçilere başarı diledi.