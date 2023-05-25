Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da gazeteciler ve iş insanlarıyla görüştü

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ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da gazeteciler ve iş insanları ile bir araya geldi.

Özer, Altınordu ilçesindeki restoranda bir araya geldiği yerel ve ulusal medya temsilerinin, Ordu ve ülke gündemine dair sorularını yanıtladı. Bakan Özer, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Fatsa ilçesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarıyla da buluşan Özer, iş dünyasının talep ve beklentilerine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Özer, ilçede taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri de gerçekleştirdi.

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