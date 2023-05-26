Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Akdere partisinden istifa etti

ORDU (AA) - Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akdere, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğinde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 2,5 yıl önce çıkmış oldukları yolculukta seçimlere üç gün kala Genel Başkanları Muharrem İnce'nin "Cumhurbaşkanı adaylığından çekiliyorum" dediğini anımsattı.

Daha sonraki süreçte tarafsız kalarak kendilerini ve umut bağlayan insanları İnce'nin ortada bırakma tavrına tepkileri olduğu söylediğini anlatan Akdere, "Kendilerine veya yönetim kurulunda bulunan MYK veya parti meclis üyelerine defalarca aramış olmamıza rağmen herhangi bir cevap veya açıklama alamadığımızdan dolayı bizlere umut bağlayan, bizlerle yol yürüyen, emek veren herkesin adına bu görevi devam ettirmeme kararı aldık. Benimle birlikte 11 ilçede görevli olan ilçe başkanımdan 9 tanesi istifa ederek, şahsım il başkanı olarak istifa ediyorum. Bugün itibariyle yolumuzu memleketimizin, ülkemizin geleceği adına yeniden şekillendirmeye karar verdik." diye konuştu.

Akdere, "Bugün itibariyle sizinle birlikte yönetimden kaç kişi istifa etti?" sorusuna yönelik, "Yaklaşık bugün 150 kişi." yanıtını verdi.

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