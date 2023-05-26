Ordu Valisi Sonel, şehidin oğlunu "okuma bayramı"nda yalnız bırakmadı

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in çocuğunun "okuma bayramı" etkinliğine katıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2016'da şehit olan Demirer'in oğlu Çağan Demirer, Vali Sonel'i telefonla arayarak okulunda düzenlenecek etkinliğe çağırdı.

Sonel, Haki Yener İlkokulunda şehidin adının da verildiği spor salonunda düzenlenen programa katıldı.

Gösterileri izleyen Sonel, birinci sınıf öğrencilerine kitap ve oyuncak hediye etti.

Vali Sonel, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Çağan evladımızın okuma bayramı etkinliğini izledik. Çocuklarımızın yolu, bahtı açık olsun. Bu güzel memlekete güzel işler yapacak yerlere geleceklerine inancım tamdır. Çocuklarımızı ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum." dedi.





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