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Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ordu'da yapıldı

AA

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ordu'da yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen, Tevfik Kış-Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel, Türkiye Güreş Federasyonunca Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen seremonide, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde ülkenin her köşesinde olduğu gibi, Ordu'da da bir çok yatırım yapıldığını belirten Sonel, "Ordu, aynı zamanda bir spor şehri. 19 ilçemizin her birine tek tek bütün yatırımlar fazlasıyla yapılıyor Allah'a çok şükür. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza da gençlerimiz ve öğrencilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Vali Sonel, ev sahipliği yapacakları şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu ise Türkiye'nin lokomotif sporu olarak kendilerine yakışanın başarıdan başarıya koşmak olduğunu vurguladı.

İki gün sürecek şampiyonada, 26 ildeki 37 kulüpten 307 güreşçi mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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