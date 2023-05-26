"1. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi" Ordu'da yapıldı

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ORDU (AA) - Ordu'da, "1. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi" düzenlendi.



Vali Tuncay Sonel, kentteki bir otelde yapılan kongrede, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt ve ekibine teşekkür etti.



Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını ve depremdeki özverili çalışmalarına dikkati çeken Sonel, "Devletimiz milletimiz el ele, sağlık teşkilatımızın özverili çalışmalarına bizzat şahit olduk. Hem depremde hem felaketlerde hem de günlük hayatta o kadar hayırlı ve güzel iş yapıyorsunuz ki çok dua alıyorsunuz." dedi.



Prof. Dr. Enginyurt ise "Katılımcı sayımız 11 ülkeden 473. Bir kısmı online, bir kısmı da aktif olarak buradalar. Seneye aynı günlerde sizi tekrar Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız." diye konuştu.



Uzmanların çeşitli sunumlar yapacağı kongre yarın sona erecek.



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