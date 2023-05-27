Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ülke için gece gündüz demeden tüm zorluklara, tüm badirelere göğüs gererek sağlığını hiçe sayan liderimizin, vatandaşları tarafından 'Yürü senin yanındayız' sedasının bu gök kubbede tekrar yankılanmasına ihtiyaç var." dedi.

Özer, Ünye ilçesinde fındık fabrikasındaki işçileri ziyaretinde, milletvekili seçiminde kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür etti.

Türkiye'nin son 20 yılda yazdığı güzel hikayelere hep birlikte şahitlik ettiklerini belirten Özer, hizmetlerin devam etmesiyle ilgili çok kritik bir noktaya gelindiğini söyledi.

Özer, bu hikayenin, her alanda üreten ve iddia sahibi bir ülke olma yolunda devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu ülke için gece gündüz demeden tüm zorluklara, tüm badirelere göğüs gererek sağlığını hiçe sayan liderimizin, vatandaşları tarafından 'Yürü senin yanındayız' sedasının bu gök kubbede tekrar yankılanmasına ihtiyaç var. Ben inanıyorum ki sizler bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yalnız bırakmayacaksınız." diye konuştu.

Ordu'da yapılan yatırımları anlatan Özer, son 45 günde kentteki sorunları çözmeyle ilgili önemli mesafeler aldıklarını dile getirdi.

Özer, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece ulaştırma ve altyapı anlamında değil, eğitim ve sağlık gibi diğer alanlarda da Ordu'ya çok kısa zamanda önemli mesafe kazandırdıklarını söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 60'ının tamamlandığını belirten Özer, hastanenin hızlı şekilde tamamlanarak, vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulacağını ifade etti.

Özer, Fatsa ve Ünye ilçesine yapılacak ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dün itibarıyla yatırım programına alındığını da aktararak, bu yatırımlar sayesinde iki ilçenin sağlıkta çok önemli merkezlere kavuşacağını kaydetti.

Her alanda verdikleri müjdelerin Ordu'yu çok daha iyi noktalara taşıyacağına inandığını anlatan Özer, sağlıktaki yatırımlara destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve diğer ilgililere teşekkür etti.

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