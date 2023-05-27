Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da tamamlandı

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ORDU (AA) - Tevfik Kış-Kenan Şimşek Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, Ordu'da sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 26 ildeki 37 kulüpten 307 güreşçi katıldı.

Şampiyona, üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Takımlar klasmanında topladığı 235 puanla Ankara ASKİ şampiyon olurken, Kayseri Şeker 151 puanla ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 95 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda 55 kiloda ASKİ'den Şerif Kılıç, 60 kiloda Çorum Belediyespor'danMert İlbars, 63 kiloda ASKİ'den Enes Başar, 67 kiloda ASKİ'den Hacı Karakuş, 72 kiloda ASKİ'den Murat Dağ, 77 kiloda ASKİ'den Ahmet Yılmaz, 82 kiloda ASKİ'den Salih Aydın, 87 kiloda ASKİ'den Doğan Göktaş, 97 kiloda Kayseri Şeker'den Abdulkadir Çebi, 130 kiloda ASKİ'den Osman Yıldırım şampiyon oldu.





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