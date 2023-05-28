Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da oy kullandı:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Ordu'da oy verdi.

Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'ndeki Vakıfbank Ortaokulu'na gelen Özer, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra 1396 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Özer, gazetecilere, seçimlerin, demokrasinin şöleni ve milletin iradesinin tecelli ettirdiği süreçler olduğunu söyledi.

Özellikle 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin meclis ve milletvekilleri açısından başarılı bir şekilde nihayetlendiğini ifade eden Özer, "Ama Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura yani bugüne kaldı. Allah'a şükür, ilk defa deneyimlenmesine rağmen bu aziz milletimiz böyle süreçleri çok suhuletle, Batı dünyasına örnek olacak şekilde, herhangi bir taşkınlığa izin vermeyecek başarılı bir şekilde nihayetlendirdi." dedi.

Özer, bugün milletin, dışardan dayatmalarla değil, kendi iradesini sandıklarda tecelli ettireceğinin altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyorum ki bu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeni bir açılımla artık emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Özer, bu süreçte emek verenlere teşekkür ederek, sonuçların ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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