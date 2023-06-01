Ordu'da huzurevi sakinleri depremzedeler yararına sergi açtı

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ORDU (AA) - Ordu'da Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalan yaşlılar, geliri depremzedeler yararına kullanılmak üzere el emeği ürünlerden oluşan sergi açtı.



Huzurevi sakinlerinin, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri eşliğinde yaptığı ahşap boyama, filografi, rölyef, nakış, örgü, çerçeve ve süs eşyalarından oluşan 800 eserin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında huzurevinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kent sakinlerinin, daha güzel bir şehirde yaşaması için projeler ürettiklerini söyledi.

Herkesin mutluluk içerisinde yaşamasını istediklerini dile getiren Güler, güzel eserler ortaya çıkmasını ve bunların örnek olmasını amaçladıklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı ve Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ise depremzedeler için hazırlanan serginin manevi anlamdaki önemine işaret ederek, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, huzurevi sakinlerinin yaptığı el emeği ürünlerinden elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ordu'ya gelen afetzedeler yararına kullanılacağını ifade etti.

Özdaş, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Müdürü Ümit Bayramiç ve yaşlılar başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Huzurevi sakinleri ve personelince hazırlanan halk oyunları gösterisinin sunulduğu etkinlikte, katılımcılar sergiyi gezdi.

Ürünlerin satışının yapıldığı sergi, 3 Haziran Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.



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