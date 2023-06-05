Ordulu bilek güreşi sporcuları Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

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ORDU (AA) - Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Ordulu 3 milli sporcu, Moldova'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ankara'da 25-29 Nisan'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreş Şampiyonası'nda, Cansu Halenur Yiğit, 70 kiloda sol kol bilek Türkiye birinciliği, Tuğrulhan Akbaş, 55 kiloda sol kol Türkiye birinciliği, Hüsrev Doğru ise 80 kiloda sol kol Türkiye ikinciliği elde etti.

Madalyayla Ordu'ya dönen milli sporcular, 8-18 Haziran'da Moldova'da yapılacak Avrupa şampiyonası için Ünye ilçesindeki spor salonunda hazırlıklarını sürdürüyor.

Cansu Halenur Yiğit, AA muhabirine, "Kadının gücünü her yerde göstermek gerekiyor. Bunu başardığım için mutluyum. Hedefim çok çalışıp Avrupa şampiyonu olabilmek." dedi.

Tuğrulhan Akbaş da çabalarının karşılığını aldığını ifade ederek, "Başardığım için mutluyum. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil ederek geri döneceğim." diye konuştu.

Hüsrev Doğru ise hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa'da en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güresi Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Arslan, sporcularına güvendiğini dile getirerek, bilek güreşi sporuna katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür etti.

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