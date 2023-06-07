Ordu'daki bal paketleme tesisinden bu yıl 1000 ton bal ihracatı hedefleniyor

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ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıklarının destekleriyle kentte faaliyetini sürdüren bal paketleme tesisinden 2023 sonu itibarıyla 1000 ton bal ihraç etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Vali Sonel, "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında Ordu'da kurulan ve BALMER AŞ tarafından işletilen bal paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Yurt dışına gönderilmek üzere balların yüklendiği tırla ilgili Ordu Arıcılar Birliği ve BALMER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi'den bilgi alan Sonel, gazetecilere, dünyada en fazla bal üretiminin Çin'de yapıldığını, 104 bin tonla Türkiye'nin ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Sonel, Ordu'nun ise 20 bin ton bal üretimiyle Türkiye'de ilk sırada bulunduğunu belirtti.

Bal paketleme tesisi hakkında bilgi veren Vali Sonel, "Burası Avrupa hibe fonuyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle kurulmuştu. Ama içi atıl durumdaydı. Herhangi bir faaliyet yoktu. Burayı tekrar faal hale getirmek için 3 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızla görüşmelerimiz oldu. Allah razı olsun onların desteği ile çok kısa sürede burası ayağa kalktı." dedi.

AB'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında kurulan tesisin yöre arıcılarının umudu olduğunu vurgulayan Sonel, burada Ordu Arıcılık Enstitüsü, Arıcılar Birliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çalışmalarıyla kısa sürede güzel faaliyetler ortaya çıktığını ifade etti.

Buradan İngiltere, Fransa, Hollanda, Katar ve Kanada'ya bal ihraç edildiğini kaydeden Sonel, şöyle konuştu:

"2021 yılında 444 ton bal ihraç etmiştik. 2022 yılında bal ihracatında 773 tona çıktık. Allah nasip ederse 2023 sonu itibarıyla hedefimiz 1000 ton bal ihraç etmek. Amacımız ülkemize döviz girdisi, çiftçilerimize katkı sağlamak. Bugün de 24 ton bal tıra yüklendi ve İngiltere'ye doğru yola çıkıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

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