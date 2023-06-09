Ordu'da denizde cansız bedenleri bulunan iki arkadaşın cenazeleri defnedildi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan iki arkadaşın cenazeleri toprağa verildi.

Şarkiye Mahallesi sahilinde dün kıyıya yakın bölümde cesetleri bulunan Göktan Sedat Günaydın (20) ile Muhammet Hekimoğlu (19) için Arpaköy Mahallesi Köseli mevkisinde tören düzenlendi.

Günaydın ve Hekimoğlu'nun cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine gençlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de katıldı.

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