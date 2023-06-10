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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı

AA

2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası başladı

ORDU (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen, "2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Altınordu ilçesi sahilinde organize edilen yarışların startını verdi. Sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında üç gün sürecek yarışmalarda mücadele edecek.

Güler, gazetecilere, farklı illerden gelen sporcuların yarışacağı belirterek, "Ordu'yu da özel olarak seçtiler. Biz de Büyükşehir olarak bu çalışmalara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz." dedi.

Yalçınkaya ise Ordu'nun triatlona çok uygun bir lokasyon olduğunu vurgulayarak, "Pandemi döneminde Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in desteğiyle burada bir organizasyon yaptık. Bu sene de dördüncüsünü yapıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Bugün ve yarın 400'ün üzerinde sporcumuz katılacak. Ayrıca pazartesi günü okul sporları triatlonu var. Orada da 160 sporcu var." diye konuştu.

Organizasyon kapsamında, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nın da yapılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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